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Hemoroitten utanma

Hemoroitten utanma
Yanlış beslenme alışkanlıkları hemoroide davetiye çıkartıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, bu hastalığın büyük tuvalet sonrası açık kırmızı renkte kanama, kaşıntı, ağrı ve huzursuzluk hissiyle belirti verdiğini söylüyor. "Her hemoroit hastasına aynı tedavi uygulanamaz. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı çok önemlidir. Hatta en önemli aşama budur. Hemoroidi tedavi etmek için radyofrekans ve lazer kullanılabilir. Bu işlem, çok daha küçük ameliyat kesilerinden yapılabilmektedir ve işlem sonrasında ağrı hemoroit cerrahisi ile kıyaslayınca daha az olur" diyor.

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