Göze gelmeyin

Mevsim geçişlerinde göz alerjisinin görülme sıklığı artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Kemal Yıldırım, özellikle kadınların kullandığı kozmetik ürünlerin göz sağlığını bozduğunu söylüyor. Gözlerin dışardan daha çok etkilenen bir organ olduğunu belirten Dr. Yıldırım, göz alerjilerinin tedavi edilmesi için alerjiye neden olan faktörlerden uzak durmak gerektiğini belirtiyor. Alerjisi olan hastalara, mutlaka evi her gün havalandırmalarını, evin içerisinde sigara içmemelerini, yün veya pamuklu yastık ile yorgan kullanmamalarını, kozmetik ürünlerini tercih ederken su ile kolaylıkla çıkabilen ürünler tercih etmelerini öneriyor.