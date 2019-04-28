Glutensiz beslen kansızlığı yen

Arpa, buğday ve çavdardaki glutenin kısıtlandığı beslenme tarzı, Çölyak hastalarının tek tedavi yöntemini oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, bu tip beslenmenin zayıflamak için uygulanmamasını söylüyor. Glutensiz diyetle ilgili bilinmesin gerekenleri sıralıyor:



Kansızlığı bitirir: Glutensiz beslenme, demir emilimi kolaylaştırır. Kansızlığı tedavi eder.



Zayıflatır ama...: Bilinçsizce yapılan glutensiz diyet, kan şekerinin dengesini bozar. Diyabet hastalığı riskini artırır. Kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkartır.