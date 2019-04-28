Gizli şeker tehdidi

ENDOKRINOLOJI ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özer, gizli şeker hastalığının tehdidine değindi. Şu bilgileri verdi...
GİZLİ ŞEKER NEDİR?
Eğer bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koyduracak kadar da yüksek değilse bu durumda kişi gizli şeker hastasıdır. Bu hastalık, TİP- 2 diyabete giden yolda son adımdır. Çoğu gizli şeker hastaları yaşam tarzı değişikliği yapılmaz ve tedavi edilmezse 5-10 yıl sonra diyabet hastası olur.
BU HASTALIĞIN VÜCUT İÇİN RİSKLERİ NELERDİR?
Gizli şeker hastalarında kalp hastalıkları ve inme riski kan şekeri normal olan bireylere kıyasla 1,5 kat daha fazladır.
GİZLİ ŞEKER TANISI NASIL KONUR?
Kişide gizli şeker varsa açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasındadır. Bu hastalarda tatlı krizi, devamlı tatlı yeme isteği, sık sık acıkma ve açlık atıkları görülür.
KİMLER GİZLİ ŞEKER TEHDİDİ ALTINDADIR?
Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilo problemi olanlar, bel çevresi genişliği erkekte 102, kadında 88 santimin üzerinde olanlar risk altındadır
GİZLİ ŞEKER NEDİR?
Eğer bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koyduracak kadar da yüksek değilse bu durumda kişi gizli şeker hastasıdır. Bu hastalık, TİP- 2 diyabete giden yolda son adımdır. Çoğu gizli şeker hastaları yaşam tarzı değişikliği yapılmaz ve tedavi edilmezse 5-10 yıl sonra diyabet hastası olur.
BU HASTALIĞIN VÜCUT İÇİN RİSKLERİ NELERDİR?
Gizli şeker hastalarında kalp hastalıkları ve inme riski kan şekeri normal olan bireylere kıyasla 1,5 kat daha fazladır.
GİZLİ ŞEKER TANISI NASIL KONUR?
Kişide gizli şeker varsa açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasındadır. Bu hastalarda tatlı krizi, devamlı tatlı yeme isteği, sık sık acıkma ve açlık atıkları görülür.
KİMLER GİZLİ ŞEKER TEHDİDİ ALTINDADIR?
Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilo problemi olanlar, bel çevresi genişliği erkekte 102, kadında 88 santimin üzerinde olanlar risk altındadır
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