Gizli şeker tehdidi

ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanıgizli şeker hastalığının tehdidine değindi. Şu bilgileri verdi...Eğer bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koyduracak kadar da yüksek değilse bu durumda kişiBu hastalık, TİP- 2 diyabete giden yolda son adımdır. Çoğu gizli şeker hastaları yaşam tarzı değişikliği yapılmaz ve tedavi edilmezseGizli şeker hastalarındakan şekeri normal olan bireylere kıyasla 1,5 kat daha fazladır.Kişide gizli şeker varsa açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasındadır. Bu hastalarda tatlı krizi, devamlı tatlı yeme isteği, sık sık acıkma ve açlık atıkları görülür.Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilo problemi olanlar, bel çevresi genişliği erkekte 102, kadında 88 santimin üzerinde olanlar risk altındadır