Erkeklerin kabusu: Varikosel

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, testislerin etrafındaki toplardamar yapılarının varisleşmesiyle oluşan bu hastalığın çocuk sahibi olmayı engellediğini söylüyor. Evlilik ve çocuk planı yapan erkeklerin varikosel hastalığını mutlaka tedavi ettirmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Işık, "Bu hastalık, ilerleyen süreçte testosteron üretimini ciddi düzeyde bozabilir ve tedavi için artık çok geç olabilir" uyarısında bulunuyor.