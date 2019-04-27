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Yıllara meydan okuyan güçlü bir hafızanın yolu, yediklerimizden geçiyor! İşte beyni korumanın şifresi

Yıllara meydan okuyan, güçlü bir hafızanın yolu, yediklerimizden geçiyor. Dr. , beyni korumanın şifresini açıklıyor: yerine balık yiyin. Hurma, beyne güç verir. Zeytinyağı beynin ilacıdır...

Vücudun yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmesinde beyin kilit rol oynuyor. Geliştirdiği beslenme tarzı sayesinde kendi nörolojik hastalıklarını iyileştirmeyi başaran ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklıyor. Güçlü bir beyin için doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Cook, hafızayı koruyacak 12 öneriyi sıralıyor:

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