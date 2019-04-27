Vücudun yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmesinde beyin kilit rol oynuyor. Geliştirdiği beslenme tarzı sayesinde kendi nörolojik hastalıklarını iyileştirmeyi başaran ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklıyor. Güçlü bir beyin için doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Cook, hafızayı koruyacak 12 öneriyi sıralıyor: