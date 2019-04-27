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Sıcak çay yapar

Sıcak çay kanser yapar
Yanlış beslenme alışkanlıkları mide kanserine davetiye çıkartıyor. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, mide kanseri ve beslenme ilişkisini açıklıyor. 'de en sık görülen türlerinden olan mide kanseri, 60 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor. Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, iştah ve kilo kaybı ile belirti veren mide kanserinden korunmak için konserve, salamura ve tütsülenmiş besinlerden uzak durulması gerekiyor. Çayı çok sıcak içmenin bile mide kanserine zemin hazırladığını belirten Op. Dr. Özakay, "Sigara içmeyin. Portakal, greyfurt ve limon gibi C vitamini içeriği yüksek meyve ve sebzeleri bol bol tüketin" diyor.

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