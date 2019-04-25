Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında 'meme kanseri' geliyor. Yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenerek bu kanser türünden korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, özellikle kırmızı besinlerin hücre yenileyici etkisi sayesinde meme kanserine savaş açtığını belirtiyor. Meme kanserinden koruyan mucize besinleri sıralıyor:
LAHANA:
Salataları süsleyen kırmızılahana, antioksidan etkisi ile cildi gençleştirir. Meme kanserinden korur.
TURP:
Kansere karşı koruyucudur. Vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirir.
KIRMIZIBiBER:
Bolca antioksidan içerir. Çiğ olarak yenmesi daha faydalıdır. Kanser önleyici etkisi yüksektir.
DOMATES:
Her gün tüketilmesi tavsiye edilen domatesi kansere karşı korur. Kanserli hücrelerin büyümesini ve yayılmasını engeller.
AHUDUDU:
Günde bir avuç tüketilmesi, meme kanserinden korur.
ÜZÜM:
Yüksek antioksidan içeren üzüm suyu, bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır.
YABAN MERSiNi:
Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalıklarından koruyan, beyni besleyen yaban mersini, kanserli hücreleri küçültür.
LAHANA:
Salataları süsleyen kırmızılahana, antioksidan etkisi ile cildi gençleştirir. Meme kanserinden korur.
TURP:
Kansere karşı koruyucudur. Vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirir.
KIRMIZIBiBER:
Bolca antioksidan içerir. Çiğ olarak yenmesi daha faydalıdır. Kanser önleyici etkisi yüksektir.
DOMATES:
Her gün tüketilmesi tavsiye edilen domatesi kansere karşı korur. Kanserli hücrelerin büyümesini ve yayılmasını engeller.
AHUDUDU:
Günde bir avuç tüketilmesi, meme kanserinden korur.
ÜZÜM:
Yüksek antioksidan içeren üzüm suyu, bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır.
YABAN MERSiNi:
Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalıklarından koruyan, beyni besleyen yaban mersini, kanserli hücreleri küçültür.
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