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Romantik adaçayı

Romantik adaçayı
Yüksek antioksidan etkisiyle dikkat çeken adaçayı, sağlığı koruyor. Vücuda güç veren adaçayı, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel isteksizliği bitiriyor. İlişkide gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerini düşürür. Diyabetten korur.
Kolesterolü dengeler.
İshali keser.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Yaşlılığı geciktirir. Gençleştirir.
Saçları besler.

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