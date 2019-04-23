Pankreas kanseri kaşıntıyla geliyor

kullanımı, aşırı kilo ve genetik faktörler,davetiye çıkartıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanteşhis edilmesi zor olan ve en tehlikeli kanser türleri arasında bulunanilgili şu bilgileri veriyor.Bu kanser türü; ciltte sarılık, gaitanın renginin açılması, koyu renkli idrar, sırtta ağrı, iştah kaybı, yorgunluk veile belirti verebilir.Tedavi şekli, hastanın yaşına ve hastalığın evresine görePankreas kanserinde genellikle ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, kemoradyoterapi tedavisi ve hedeflere yönelik tedavi uygulanır.pankreas kanseri olma olasılığını azaltır. Vitaminden zengin diyetler, bu hastalıktan korur. Ayrıcapankreasa özel muayene ve tahliller yaptırmasını öneririm.