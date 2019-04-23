Pankreas kanseri kaşıntıyla geliyor

Sigara kullanımı, aşırı kilo ve genetik faktörler, pankreas kanserine davetiye çıkartıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, teşhis edilmesi zor olan ve en tehlikeli kanser türleri arasında bulunan pankreas kanseriyle ilgili şu bilgileri veriyor.
Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?
Bu kanser türü; ciltte sarılık, gaitanın renginin açılması, koyu renkli idrar, sırtta ağrı, iştah kaybı, yorgunluk ve sebepsiz kaşıntı ile belirti verebilir.
Bu kanser türü, nasıl tedavi edilir?
Tedavi şekli, hastanın yaşına ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Pankreas kanserinde genellikle ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, kemoradyoterapi tedavisi ve hedeflere yönelik tedavi uygulanır.
Pankreas kanserinden korunmak için neler yapmak gerekir?
Sigara içmemek, pankreas kanseri olma olasılığını azaltır. Vitaminden zengin diyetler, bu hastalıktan korur. Ayrıca ailesinde şeker hastalığı olanların pankreasa özel muayene ve tahliller yaptırmasını öneririm. Bu sayede hastalık erken evrede yakalanabilir.
Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?
Bu kanser türü; ciltte sarılık, gaitanın renginin açılması, koyu renkli idrar, sırtta ağrı, iştah kaybı, yorgunluk ve sebepsiz kaşıntı ile belirti verebilir.
Bu kanser türü, nasıl tedavi edilir?
Tedavi şekli, hastanın yaşına ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Pankreas kanserinde genellikle ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, kemoradyoterapi tedavisi ve hedeflere yönelik tedavi uygulanır.
Pankreas kanserinden korunmak için neler yapmak gerekir?
Sigara içmemek, pankreas kanseri olma olasılığını azaltır. Vitaminden zengin diyetler, bu hastalıktan korur. Ayrıca ailesinde şeker hastalığı olanların pankreasa özel muayene ve tahliller yaptırmasını öneririm. Bu sayede hastalık erken evrede yakalanabilir.
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