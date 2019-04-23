Kalp tereyağı sever

Kalbimize giden yol, midemizden geçiyor. Sağlıklı atan bir kalp, sağlıklı bir beden anlamına geliyor. Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, kalp sağlığı için beslenme şeklinin önemine dikkat çekiyor.



KİVİ VE HAVUÇ YİYİN...

Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, Brüksel lahanası, maydanoz, şalgam, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, kivi, yaban mersin ve havuç gibi K vitamini içeren besinlerin kalbi koruduğunu belirtiyor. Önerilerini şöyle sıralıyor. t Yağ kullanımında zeytinyağı veya kanola yağı gibi tekli doymamış yağları seçin. Avokado ve fındık yağı da kalbi korur. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. t Yağsız et, kümes hayvanları ve balıklar, az yağlı süt ürünleri ve yumurta en iyi protein kaynaklarından bazılarıdır. t Fazla tuz tüketimi, kalp hastalıkları için risk taşır. Günde bir çay kaşığından fazla tuz tüketmeyin.



