Aşkını yedirme menopoza

KADINLARDA yumurtalama döneminin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Genellikle 45-50 yaş arasındaki kadınlarda görülen menopoz, hormonal ve fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Söylemesi kolay, yaşanması zor olan bu dönemde kadınlarda sıcak basması, huzursuzluk ve duygusal ruh hali görülüyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kadın Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Cem İyibozkurt, menopozla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.



MUTSUZ EDER...

Ülkemizde kadınların 48 yaşında menopoza girdiğini söyleyen Prof. Dr. İyibozkurt, bu dönemde kist ve miyomların daha sık görüldüğünü belirtiyor. Menopoz döneminde cinsel hayatta da sorunlar görüldüğünü belirten Prof. Dr. İyibozkurt, "Kadın genital organları, östrojene çok duyarlı olduğundan menopoz döneminde vücuttaki östrojen azalır. Bu da vajinada incelme ve tahrişe neden olur. Bu durum, her cinsel temasta sorun yaratır. Böyle bir şikayetiniz varsa doktorunuzla iletişime geçmek hayat kalitenizi çok arttıracaktır" diyor. Kemik erimesi rahatsızlığının, menopoz dönemindeki östrojen kaybına bağlı olarak geliştiğini belirten Prof. Dr. Cem İyibozkurt, bu dönemdeki iki yıl arayla kemik yoğunluğuna baktırılmasını öneriyor. Menopozda kadınlara hayatlarını kolaylaştıracak önerilerini sıralıyor:



CİNSEL temas sırasında vajina çok kuru oluyorsa doktorunuz tarafından önerilen nemlendiriciyi kullanın.

MENOPOZ döneminde kilo alınabilir. Bu nedenle diyetinize dikkat edin.

MENOPOZDA uykusuzluk ve huzursuzluk görülür. Bu durumun bir geçiş dönemi nedeniyle olduğunu unutmayın.



KADININ FENDİ HASTALIĞI YENDİ - PROF. DR. CEM İYİBOZKURT

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: MİYOMDAN KORKMA!

