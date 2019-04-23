40’ından sonra prostattan kork!

en sık yaşadığı ürolojik sıkıntılardan olan prostat,daha sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, erkeklere bu kritik yaştan sonra düzenli kontrolü öneriyor. Şu bilgileri paylaşıyor:Sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrara sıkışma, bekleyerek ve ıkınarak idrar yapma, idrar akımının kesintili olması ve idrar şiddetinin azalması bu hastalığın en önemli belirtileridir.Çok ileri durumlarda prostat büyümesi; idrar yolu enfeksiyonu, idrar yapamama, idrar kesesinde taş oluşumu, böbreklerde şişlik ve böbrek yetmezliğine neden olur.Tanı için hastanın öyküsü,laboratuvar testleri ve çeşitli görüntüleme yöntemleri önem taşır. Hastaların idrar akım hızının ölçüldüğü bir test yapılarakyol açtığı tıkanık ve mesane fonksiyonları değerlendirilir. Tedavi kararı verilirken hastanın şikayetlerinin şiddeti, bu şikayetlerin hastanın hayat kalitesini ne kadar etkilediği ve tıkanıklığın derecesi önemli rol oynar. İlaç tedavileri genellikle uzun süreli uygulanması gereken tedavilerdir vehedefler. İlaç tedavisine rağmen şikayetleri devam eden veya artan hastalar,