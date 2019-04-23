40’ından sonra prostattan kork!

ERKEKLERİN en sık yaşadığı ürolojik sıkıntılardan olan prostat, 40 yaşından sonra daha sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, erkeklere bu kritik yaştan sonra düzenli kontrolü öneriyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
Prostat büyümesinin neden olduğu şikayetler nelerdir?
Sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrara sıkışma, bekleyerek ve ıkınarak idrar yapma, idrar akımının kesintili olması ve idrar şiddetinin azalması bu hastalığın en önemli belirtileridir.
Bu hastalık, başka hangi sağlık sorunlarına neden olur?
Çok ileri durumlarda prostat büyümesi; idrar yolu enfeksiyonu, idrar yapamama, idrar kesesinde taş oluşumu, böbreklerde şişlik ve böbrek yetmezliğine neden olur.
Prostat büyümesinin tanı ve tedavisi nasıl olur?
Tanı için hastanın öyküsü, fiziki muayenesi, laboratuvar testleri ve çeşitli görüntüleme yöntemleri önem taşır. Hastaların idrar akım hızının ölçüldüğü bir test yapılarak prostat büyümesinin yol açtığı tıkanık ve mesane fonksiyonları değerlendirilir. Tedavi kararı verilirken hastanın şikayetlerinin şiddeti, bu şikayetlerin hastanın hayat kalitesini ne kadar etkilediği ve tıkanıklığın derecesi önemli rol oynar. İlaç tedavileri genellikle uzun süreli uygulanması gereken tedavilerdir ve hastanın şikayetlerini geriletmeyi hedefler. İlaç tedavisine rağmen şikayetleri devam eden veya artan hastalar, cerrahi tedaviye adaydır.
Prostat büyümesinin neden olduğu şikayetler nelerdir?
Sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrara sıkışma, bekleyerek ve ıkınarak idrar yapma, idrar akımının kesintili olması ve idrar şiddetinin azalması bu hastalığın en önemli belirtileridir.
Bu hastalık, başka hangi sağlık sorunlarına neden olur?
Çok ileri durumlarda prostat büyümesi; idrar yolu enfeksiyonu, idrar yapamama, idrar kesesinde taş oluşumu, böbreklerde şişlik ve böbrek yetmezliğine neden olur.
Prostat büyümesinin tanı ve tedavisi nasıl olur?
Tanı için hastanın öyküsü, fiziki muayenesi, laboratuvar testleri ve çeşitli görüntüleme yöntemleri önem taşır. Hastaların idrar akım hızının ölçüldüğü bir test yapılarak prostat büyümesinin yol açtığı tıkanık ve mesane fonksiyonları değerlendirilir. Tedavi kararı verilirken hastanın şikayetlerinin şiddeti, bu şikayetlerin hastanın hayat kalitesini ne kadar etkilediği ve tıkanıklığın derecesi önemli rol oynar. İlaç tedavileri genellikle uzun süreli uygulanması gereken tedavilerdir ve hastanın şikayetlerini geriletmeyi hedefler. İlaç tedavisine rağmen şikayetleri devam eden veya artan hastalar, cerrahi tedaviye adaydır.
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