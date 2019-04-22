Mutluluğa lavanta

herkesi mest eden, sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor. Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi bulunan lavanta,artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.Uyku problemlerini bitirir.Stres ve depresyonu önler.Baş ağrısını dindirir.Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.Mide bulantısına iyi gelir.Bağırsakları temizler.Kas ağrılarını keser.