Hastalıksız uzun bir önre sahip olmada besinler mucize yaratıyor. Bilimsel araştırmalar, hastalıkların asıl nedeninin, yanlış beslenmeden kaynaklandığını gösteriyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki besinlerin hastalıklara olan şifasından bahsediyor. Diyabetten tansiyona, egzamadan romatizmaya kadar her hastalığa iyi gelen yiyecekleri sıralıyor:
- Sağlık
- 21.04.2019
- Gazete
Romatizmaya limon sıkın! Limon romatizma ağrılarını dindiriyor
C vitamini bombası limon, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. Akciğer kanserinden koruyor.
Hastalıksız uzun bir önre sahip olmada besinler mucize yaratıyor. Bilimsel araştırmalar, hastalıkların asıl nedeninin, yanlış beslenmeden kaynaklandığını gösteriyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki besinlerin hastalıklara olan şifasından bahsediyor. Diyabetten tansiyona, egzamadan romatizmaya kadar her hastalığa iyi gelen yiyecekleri sıralıyor:
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