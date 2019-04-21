Bugünkü
Takvim

Romatizmaya limon sıkın! Limon romatizma larını dindiriyor

C vitamini bombası limon, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Romatizma larını hafifletiyor. inden koruyor.




Hastalıksız uzun bir önre sahip olmada besinler mucize yaratıyor. Bilimsel araştırmalar, hastalıkların asıl nedeninin, yanlış beslenmeden kaynaklandığını gösteriyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki besinlerin hastalıklara olan şifasından bahsediyor. Diyabetten tansiyona, egzamadan romatizmaya kadar her hastalığa iyi gelen yiyecekleri sıralıyor:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriRomatizmaya limon sıkın! Limon romatizma ağrılarını dindiriyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri