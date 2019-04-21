Menopozda yoğurdu kaşıkla

Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Vitamin ve mineraller, vücudun normal fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasında büyük rol oynuyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, çoğunluğunu vücudumuzun üretemediği vitamin ve minerallerin besin yoluyla alınması gerektiğini söylüyor. Vücut fonksiyonları, zihinsel canlılık ve enfeksiyonlara direnç için gerekli olan vitaminlerle ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor...



SAĞLIKLI BESLENMELİ

Vitaminlerin eksikliği, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Buna gece körlüğü, kansızlık ve halsizlik gibi sorunlar eşlik ediyor. Sağlıksız beslenmenin vitamin eksikliğine neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, bazı vitamin ve minerallerin yüksek dozda takviye ilaç şeklinde alınmasının da vücuttaki zehirleyici reaksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Doğrusunun, vitaminlerin doğal yoldan beslenerek alınması olduğunu söylüyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra vücudun sağlıklı kalabilmesi için vitamin ve minerallere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Hafıza için gerekli olan B-12 vitamini bu dönemde hayati önem taşıyor.



KADINLAR DİKKAT!

Kemiklerin güçlenmesi için D vitamini içeren besinlerin kullanılması ya da ilaç takviyesinin alınması gerekiyor. Menopoz dönemindeki kadınlar da, bu süreçte vitaminlere ihtiyaç duyuyor. Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, bu dönemdeki kadınlara yoğurt, peynir ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketmelerini öneriyor. Sağlıklı bir hayat için gerekli olan vitaminlerle ilgili şu bilgileri veriyor:



▼ GIDALAR, vücut için besleyici birçok vitamini birlikte içerir. Portakalda sadece C vitamini değil kalsiyum, beta karoten de bulunur. Yoğurtta kalsiyum, fosfor, magnezyum, D vitamini zenginidir. Kemikleri güçlendirir.



▼ LİF, sağlıklı bir sindirim için şarttır ve bağışıklığı güçlendirir. Liften zengin bakliyat, tahıl, meyve ve sebzeler, kalp hastalıkları ve diyabete karşı koruma sağlar.



TEPEDEN TIRNAĞA ŞİFA - UZM. DR. ÖZGÜR ŞAMİLGİL



YARIN: KANSERİ YENİYORUZ!



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL