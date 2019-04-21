Kadınların böbreği daha hassas

DR. Sebahattin Yılmaz, kronik böbrek rahatsızlığının Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Böbrek hastalıkları konusunda kadınların daha hassas olduğunu dile getirdi. Şu bilgileri verdi:
Böbrek hastalıkları, önlenebilir mi?
Erken saptanırsa önlenebilir ve ilerlemesi geciktirilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmamasına bağlı gelişen ilereleyen bu hastalık, yaşam kalitesi bozulmaktadır. Ülkemizde her 6-7 yetişkinden biri, böbrek hastasıdır.
Böbrek hastalıkları kadınlarda ne gibi sorunlara neden olur?
Böbrek enfeksiyonları, kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden tedavinin zamanında yapılması gerekir. İleri derecede böbrek hastalığı gebelerde erken doğum ya da düşüklere neden olur.
Böbrek hastalarına neler önerirsiniz?
Gebeyseniz, aşırı kilodan kaçının, az tuz tüketin, her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün.
Böbrek hastalıkları, önlenebilir mi?
Erken saptanırsa önlenebilir ve ilerlemesi geciktirilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmamasına bağlı gelişen ilereleyen bu hastalık, yaşam kalitesi bozulmaktadır. Ülkemizde her 6-7 yetişkinden biri, böbrek hastasıdır.
Böbrek hastalıkları kadınlarda ne gibi sorunlara neden olur?
Böbrek enfeksiyonları, kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden tedavinin zamanında yapılması gerekir. İleri derecede böbrek hastalığı gebelerde erken doğum ya da düşüklere neden olur.
Böbrek hastalarına neler önerirsiniz?
Gebeyseniz, aşırı kilodan kaçının, az tuz tüketin, her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün.
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