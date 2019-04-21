Kadınların böbreği daha hassas

Sebahattin Yılmaz, kronik böbrek rahatsızlığının Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Böbrek hastalıkları konusunda kdile getirdi. Şu bilgileri verdi:Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmamasına bağlı gelişen ilereleyen bu hastalık, yaşam kalitesi bozulmaktadır. Ülkemizdeböbrek hastasıdır.Böbrek enfeksiyonları, kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden tedavinin zamanında yapılması gerekir. İleri derecede böbrek hastalığı gebelerde erken doğum ya da düşüklere neden olur.Gebeyseniz, aşırı kilodan kaçının, az tuz tüketin, her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün.