Yorgun ve yaşlı bir görüntüye neden olan göz altı morlukları kabusunuz olmasın

Yorgun ve yaşlı bir görüntüye neden olan göz altı morlukları, en çok kadınları rahatsız ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı morluklarının nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.
Göz altı morluklarının görülmesinin nedenleri nelerdir? Bu şikayet, yaşla birlikte artar. Göz altı bölgesinde çöküklüğe bağlı ise göz altı dolgu tedavileri genelde yeterli olabilmektedir. Çünkü yüzümüzde önemli bir yer işgal eden göz çevresinde yaşanan sorunları göz sağlığını koruyarak tedavi edebilmek önemlidir.
Bu şikayetleri azaltmak için ne gibi yöntemler uygulanmaktadır? Doğru ürünü ve doğru tekniği kullanmak önemli. Ancak bazı durumlarda çöküklük yanında cilt dokusunda pigmentasyon, ciltte incelme gibi ek problemler olabilmektedir Bu durumlar da göz altı dolgusu tek başına yeterli olmayıp ek tedaviler gerekmektedir. Mezoterapi, radyofrekans, gibi uygulamalar ve ek ilaç tedavileri bu durumda da bize yardımcı olmaktadır.
Göz altı morluklarının görülmesinin nedenleri nelerdir? Bu şikayet, yaşla birlikte artar. Göz altı bölgesinde çöküklüğe bağlı ise göz altı dolgu tedavileri genelde yeterli olabilmektedir. Çünkü yüzümüzde önemli bir yer işgal eden göz çevresinde yaşanan sorunları göz sağlığını koruyarak tedavi edebilmek önemlidir.
Bu şikayetleri azaltmak için ne gibi yöntemler uygulanmaktadır? Doğru ürünü ve doğru tekniği kullanmak önemli. Ancak bazı durumlarda çöküklük yanında cilt dokusunda pigmentasyon, ciltte incelme gibi ek problemler olabilmektedir Bu durumlar da göz altı dolgusu tek başına yeterli olmayıp ek tedaviler gerekmektedir. Mezoterapi, radyofrekans, gibi uygulamalar ve ek ilaç tedavileri bu durumda da bize yardımcı olmaktadır.
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