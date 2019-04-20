Yorgun ve yaşlı bir görüntüye neden olan göz altı morlukları kabusunuz olmasın

ve yaşlı bir görüntüye neden olanen çok kadınları rahatsız ediyor.göz altı morluklarının nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.Göz altı morluklarının görülmesinin nedenleri nelerdir? Bu şikayet, yaşla birlikte artar. Göz altı bölgesinde çöküklüğe bağlı ise göz altı dolgu tedavileri genelde yeterli olabilmektedir. Çünkü yüzümüzde önemli bir yer işgal edensorunları göz sağlığını koruyarak tedavi edebilmek önemlidir.Bu şikayetleri azaltmak için ne gibi yöntemler uygulanmaktadır? Doğru ürünü veAncak bazı durumlarda çöküklük yanında cilt dokusunda pigmentasyon, ciltte incelme gibi ek problemler olabilmektedir Bu durumlar da göz altı dolgusu tek başına yeterli olmayıp ek tedaviler gerekmektedir.bize yardımcı olmaktadır.