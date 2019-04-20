Maça kökü bitkisi, hastalıklara savaş açıyor

İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veren maça kökü bitkisi, hastalıklara savaş açıyor.

Sindirimi hızlandıran maça kökü, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Vücudu güç verir. Baş ağrılasını giderir. Sperm sayısını artırır. Kan akışını arttırarak iktidarsızlığı giderir. Kalbi korur.