Uzmanı Op. Dr. M. Gürkan Özkan, kadınlarda sıkça görünenutanılacak bir durum olmadığını söyledi.şu bilgileri verdi:İdrar kaçırma sorunu kadınlarda ne zaman görülür?Menopoz sonrası dönemde hatta bazen de hiç doğum yapmamış kadınlarda ve 30 yaş sonrası 4 kadından birinde bu hastalık görülür. Sebep, tıbbi ya da psikolojik olabilir. Tedavi altta yatan sebebe göre kalıcı ya da geçici olabilir.Hastalığın olumsuzluklarından kurtulmak için ne yapmak gerekir? Yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle şikayetleri azaltır. Mutlaka ideal kilonuzda kalmaya çalışın. Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın. Lifli gıdadan zengin bir beslenme şekli belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın. Düzenli fiziksel aktivite yapın.Hastalığım kendiliğinden geçer mi? Önemli olan bu durumu erken belirleyip tanısını koyup, tedavisini yaptırmaktır. Utanılacak, gizlenecek bir durum yoktur. Geçer diye de beklemeyin hemen bir uzman doktor desteği alın.