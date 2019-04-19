Erkeklerin korkulu rüyası varikosel

Doç. Dr. Tolga Akman, erkeklerin yüzde 15'inde görülen varikosel hastalığına değiniyor. Sperm sayısını düşürerek kısırlığa neden olan bu hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor:
Varikoselin belirtileri nelerdir? Hafif düzeyde iken hiçbir belirti vermez. İlerlediğinde ise cinsel organın torbalarında şişlik, ağrı ve sperm hareketlerinde düzensizliği beraberinde getirir. Daha ileri durumlarda ise testisin boyutunda azalma ve erkeklik hormonu olan testosteron yapımında bozukluklar görülür.
Varikosel, erkeklerde kısırlığa neden olur mu? Erkeklerde kısırlığa ve sperm sayı ve hareketlerinde düşüklüğe neden olur. Çocuğu olmayan erkeklerin ise yüzde 40'ında varikosel görülür.
Varikoselin tedavi yöntemi nelerdir? Her varikoseli olana ameliyat yapılmaz. Sperm sayı ve hareketinde bozulma olan kişilere ameliyat önerilir. Operasyon sonrasında gerekmedikçe çok fazla ayakta durulmaması ve çok uzun süre oturur durumda kasların büzüşmesine sebep olacak hareketlerde bulunulmamasını öneririz.
Varikoselin belirtileri nelerdir? Hafif düzeyde iken hiçbir belirti vermez. İlerlediğinde ise cinsel organın torbalarında şişlik, ağrı ve sperm hareketlerinde düzensizliği beraberinde getirir. Daha ileri durumlarda ise testisin boyutunda azalma ve erkeklik hormonu olan testosteron yapımında bozukluklar görülür.
Varikosel, erkeklerde kısırlığa neden olur mu? Erkeklerde kısırlığa ve sperm sayı ve hareketlerinde düşüklüğe neden olur. Çocuğu olmayan erkeklerin ise yüzde 40'ında varikosel görülür.
Varikoselin tedavi yöntemi nelerdir? Her varikoseli olana ameliyat yapılmaz. Sperm sayı ve hareketinde bozulma olan kişilere ameliyat önerilir. Operasyon sonrasında gerekmedikçe çok fazla ayakta durulmaması ve çok uzun süre oturur durumda kasların büzüşmesine sebep olacak hareketlerde bulunulmamasını öneririz.
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