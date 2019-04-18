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ın ilacı domates

Prostatın ilacı domates
Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural , yanlış kombin edilerek tüketilen besinlerin sağlığı bozduğunu söyledi. "Kırmızı et, yumurta, bunları kalsiyum kaynağı olan süt, yoğurtla beraber tüketmek, içerisindeki demirin emilimini engelleyebilir. Salata tüketmek daha doğrudur" dedi. Domatesin ile savaştığını söyleyen Dyt. Öten, şöyle devam etti: "Domatesin içerisindeki likopen, pişirildiğinde daha çok ortaya çıkar. Kalp ve damar sağlığını koruyan domates, prostat hastalığına karşı korur, vücuda güç verir..."

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