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Kemik erimesine nar suyu etkisi
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, vitamin deposu meyvelerden narın faydalarına değiniyor. Kanserden koruyan bu meyvenin, sağlığa olan diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Zengin içeriği ile narın sağlığa olan faydaları nelerdir? Bir orta boy nar, yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan bakımından da zengindir. karşı korur. Antiaging içeriği ile yaşlanmayı engeller.
Narın, kalp sağlığına etkisi nedir? Hücreleri gençleştiren nar, kalp krizi ve felce karşı da koruyucu etki gösterir. Kan basıncını düşürür ve kolesterolü dengeler.
Bu meyvenin, doğurganlığa olan etkileri nelerdir? Kadınlarda doğurganlığı artırıcı etkisi vardır. Erkeklerde seks hormonlarını harekete geçirir. Erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinin artışını saplar.
Diyabete karşı nar, güçlü bir silah mıdır? Nar geleneksel olarak ve 'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. İnsülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu bilinir.
Nar, menopoz sonrası kadınlarda görülen hastalığına karşı korur mu? Evet. Nar, yaygın enfeksiyonları temizler. Romatizma hastalığının şikayetleri azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar.

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