Kemik erimesine nar suyu etkisi

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, vitamin deposu meyvelerden narın faydalarına değiniyor. Kanserden koruyan bu meyvenin, sağlığa olan diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Zengin içeriği ile narın sağlığa olan faydaları nelerdir? Bir orta boy nar, yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan bakımından da zengindir. Kansere karşı korur. Antiaging içeriği ile yaşlanmayı engeller.
Narın, kalp sağlığına etkisi nedir? Hücreleri gençleştiren nar, kalp krizi ve felce karşı da koruyucu etki gösterir. Kan basıncını düşürür ve kolesterolü dengeler.
Bu meyvenin, doğurganlığa olan etkileri nelerdir? Kadınlarda doğurganlığı artırıcı etkisi vardır. Erkeklerde seks hormonlarını harekete geçirir. Erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinin artışını saplar.
Diyabete karşı nar, güçlü bir silah mıdır? Nar geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. İnsülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu bilinir.
Nar, menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığına karşı korur mu? Evet. Nar, yaygın enfeksiyonları temizler. Romatizma hastalığının şikayetleri azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar.
Zengin içeriği ile narın sağlığa olan faydaları nelerdir? Bir orta boy nar, yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan bakımından da zengindir. Kansere karşı korur. Antiaging içeriği ile yaşlanmayı engeller.
Narın, kalp sağlığına etkisi nedir? Hücreleri gençleştiren nar, kalp krizi ve felce karşı da koruyucu etki gösterir. Kan basıncını düşürür ve kolesterolü dengeler.
Bu meyvenin, doğurganlığa olan etkileri nelerdir? Kadınlarda doğurganlığı artırıcı etkisi vardır. Erkeklerde seks hormonlarını harekete geçirir. Erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinin artışını saplar.
Diyabete karşı nar, güçlü bir silah mıdır? Nar geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. İnsülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu bilinir.
Nar, menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığına karşı korur mu? Evet. Nar, yaygın enfeksiyonları temizler. Romatizma hastalığının şikayetleri azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar.
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