Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, tatlıları lezzetlendiriyor. İçerdiği faydalı vitaminler ile sağlığı koruyan bu baharat, hastalıklara savaş açıyor. Kan şekerini dengeleyen afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Obeziteyle savaşır.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Diş ağrısını keser.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı mikroplardan temizler.
Sivilceleri yok eder.
Kolesterolü düşürür.
Obeziteyle savaşır.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Diş ağrısını keser.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı mikroplardan temizler.
Sivilceleri yok eder.
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