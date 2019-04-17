Epilepsi ömürlük değil! Uzmanlar, epilepsi nöbeti sırasında hastalara kolonya koklatılmamasını öneriyor Uzmanlar, epilepsi nöbeti sırasında hastalara kolonya koklatılmamasını öneriyor. “Hasta, eğer iki yıl nöbet geçirmezse hastalık geçmiş kabul edilir” diyor.

Halk arasında Sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor. Ciddi bir nörolojik hastalık olan epilepside, doğru bilinen yanlışlar çoğu zaman hastanın hayatını zorlaştırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, nöbet geçiren hastalara kesinlikle soğan ve kolonya koklatmamak gerektiğini söylüyor. "65 yaşından sonra epilepsi riski artar" uyarısında bulunuyor. Bu hastalığın ömür boyu sürmediğine vurgu yaparak "Hastaları yüzde 80'inde nöbetler ilaç tedavisiyle kontrol altına alınır. İlaç kullanan hastalarda nöbet en az 2 yıl ortaya çıkmadıysa ilaçlar yavaş yavaş azaltılıp kesilebilir" diyor. Şöyle devam ediyor: "Nöbet geçiren birine yardım etmek için etrafında çarpıp yaralanabileceği eşya gibi şeyleri uzaklaştırmak, yan çevirerek ve mümkünse başının altına yumuşak bir şey koyarak nöbetin sonlanmasını beklemek, gerekiyor."