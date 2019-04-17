700 bin dolara testis nakli!

Irak'ın kuzeyi ve İran arasında kaçak testis nakli operasyonları yapıldığı iddia edildi. Kuzey Irak'tan İran'a götürülen insanların testislerinin, 12-13 saat süren ameliyatlarla başkalarına nakledildiği bildirildi. Testislerini satmayı kabul edenlere 70 bin dolar vaat edildiği öğrenildi. Gözler Kuzey Irak Yönetimi'ne çevrildi. Konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu belirlendi. Bilim insanları da, bu yolla baba olmayı umanları, "Çocuk testisleri alınan kişinin genetik kodunu taşır" diye ikaz etti.
- Sağlık
- 17.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.