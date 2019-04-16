Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki her besinin hastalıkları iyileştirici gücü olduğuna dikkat çekiyor. Mucize besinleri şöyle sıralıyor:
- Sağlık
- 16.04.2019
- Gazete
Kuru fasulye kansere darbe! İşte şifa deposu kuru fasulyenin faydaları...
Ağızları tatlandıran kuru fasulye, ömrü uzatıyor. Meme kanseriyle mücadelede ilaç etkisi gösteriyor. Diyabete karşı koruyor...
Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki her besinin hastalıkları iyileştirici gücü olduğuna dikkat çekiyor. Mucize besinleri şöyle sıralıyor:
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