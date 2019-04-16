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e darbe! İşte şifa deposu kuru fasulyenin faydaları...

Ağızları tatlandıran , ömrü uzatıyor. Meme iyle mücadelede ilaç etkisi gösteriyor. karşı koruyor...




Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki her besinin hastalıkları iyileştirici gücü olduğuna dikkat çekiyor. Mucize besinleri şöyle sıralıyor:

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