Sağlıklı bir hayatın yolu mutfaktan geçiyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, günümüzdeki yanlış beslenmenin neden olduğu tehlikeye vurgu yapıyor. Sağlıklı bir hayat ve uzun bir ömür için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:





VİTAMİN DEPOSU

Kahvaltı sofralarını renklendiren domates, güzel kokusu ve lezzeti ile gönülleri çalıyor. İçerdiği zengin C vitamini ve potasyum minerali ile salığı koruyor. Pişirildiğinde daha fazla antioksidan içeren domates, prostat kanserine savaş açıyor. Kalbi koruyan bu kırmızı mucize, iltihabı azaltıyor. Akciğer kanserini önlüyor. Domates suyu içmek, egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



İçerdiği likopen ile domates, kalp krizi riskini azaltır.

Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

Yumurtalık ve prostat kansrinden korur. Kanserli hücreleri küçültür.





BAĞIRSAKLARI KORUR

Her mevsimin meyvesi elma, şifa saçıyor. İçeriği C vitaminin yarısı kabuğunda olan elma, bağırsakları harekete geçirir. Kasları ve kemikleri güçlendirir. Karın ağrısına iyi gelen elma, kabızlığı engeller. Elma sirkesi ise mide ekşimesine iyi gelir. Kanserden koruyan elmanın diğer faydaları şöyledir:



Günde iki adet elma yemek kalbi korur. Kan şekerini dengeler.

Elma, meme kanserine karşı koruma sağlar.

Alzhemier hastalığından korur. Konsantrasyonu artırır.





KOLESTEROLÜN İLACI ENGİNAR

Karaciğerin ilacı olarak kabul edilen enginar, yüksek oranda C vitamini içerir. Tarih boyunca Mısır ve Avrupa'da cinsel gücü artırıcı etkisiyle bilinen enginar, gebe kalmayı kolaylaştırır. Kansızlığı bitiren enginar, eklemlerdeki kireçlenmeyi de azaltır. Enginarın diğer faydaları ise şöyledir: n YÜKSEK kolesterolü düşürür. Kalbi korur. n KAN dolaşımını hızlandırır. Beyni korur. n SİNDİRİM sistemini korur. Bağırsakların çalışmasını destekler.

ABD'Lİ DİYETİSYEN DR. DAVID GROTTO/ HAYAT KURTARAN BESİNLER 5

YARIN: KEMİKLERE ERİK