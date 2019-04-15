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, sağlıklı kalbin şifresini verdi! “Bol su tüketin"

, sağlıklı kalbin şifresini veriyor. Sebze ve zeytinyağının şifasına vurgu yapıyor. “Bol su tüketin” diyor.

Kalbinin sesini dinle

Sağlıklı bir kalp, sağlıklı bir hayat anlamına geliyor. Kardiyolog . Dr. Murat , güçlü bir kalbin şifresini veriyor. Akdeniz tarzı beslenmenin sağlığa olan etkisinden bahseden Doç. Dr. Turfan; sebze, meyve, zeytinyağı ve balık yemenin kalbi koruduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre bu beslenme alışkanlığına sahip olmak, felç ve kalp krizi riskini yüzde 28 oranında düşürüyor. Meme kanserinden, Parkinson'a kadar tipi diyetin koruyucu etki gösteriyor. Doç. Dr. Turfan, "Zeytinyağı, fındık yağı gibi besinler ile badem ve avokadonun kalbi korur. Bol bol su içilmesi gerekir. Çok az su tüketiyoruz. Bu durum kalp hastalıkları açısından risk faktörü oluşturuyor" uyarısında bulunuyor.

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