Sağlıklı bir kalp, sağlıklı bir hayat anlamına geliyor. Kardiyolog Doç. Dr. Murat Turfan, güçlü bir kalbin şifresini veriyor. Akdeniz tarzı beslenmenin sağlığa olan etkisinden bahseden Doç. Dr. Turfan; sebze, meyve, zeytinyağı ve balık yemenin kalbi koruduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre bu beslenme alışkanlığına sahip olmak, felç ve kalp krizi riskini yüzde 28 oranında düşürüyor. Meme kanserinden, Parkinson'a kadar Akdeniz tipi diyetin koruyucu etki gösteriyor. Doç. Dr. Turfan, "Zeytinyağı, fındık yağı gibi besinler ile badem ve avokadonun kalbi korur. Bol bol su içilmesi gerekir. Çok az su tüketiyoruz. Bu durum kalp hastalıkları açısından risk faktörü oluşturuyor" uyarısında bulunuyor.