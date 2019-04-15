Bugünkü
Takvim

kahvesi şifa dağıtıyor!

Türk kahvesi hafızanın şifresi

Kokusuyla bile mutluluk veren Türk kahvesi, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Pelin , dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olan Türk kahvesinin faydalarına değiniyor. Günde 2-3 bardak Türk kahvesi içmenin stres, inme ve kalp hastalıklarından koruduğunu belirten Dyt. Altunsoy, "Kahveyi sade tüketin. Tansiyonu düşüren kahve, diyabete karşı korur. riskini yüzde 10 azaltır. Düzenli kahve tüketimi, konsatrasyonu artırır. 'dan korur" diyor.

Hoş kokusu ile kahve, Alzheimer ve demansa karşı koruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriTürk kahvesi şifa dağıtıyor!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri