Kokusuyla bile mutluluk veren Türk kahvesi, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Pelin Altunsoy, dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olan Türk kahvesinin faydalarına değiniyor. Günde 2-3 bardak Türk kahvesi içmenin stres, inme ve kalp hastalıklarından koruduğunu belirten Dyt. Altunsoy, "Kahveyi sade tüketin. Tansiyonu düşüren kahve, diyabete karşı korur. Kanser riskini yüzde 10 azaltır. Düzenli kahve tüketimi, konsatrasyonu artırır. Alzheimer'dan korur" diyor.

Hoş kokusu ile kahve, Alzheimer ve demansa karşı koruyor.