Pırasayla keskin gözler

Zengin besleyici içeriği ile pırasa, vücuda güç veriyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırıyor, hazımsızlığı bitiriyor. Böbreklerdeki taş ve kumu döken pırasanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Mideyi korur.
Damar sertliğini önler.
Akciğer kanserine karşı koruma sağlar.
Gözleri güçlendirir. Kataraktı önler.
Astımı tedavi eder.
Romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Mideyi korur.
Damar sertliğini önler.
Akciğer kanserine karşı koruma sağlar.
Gözleri güçlendirir. Kataraktı önler.
Astımı tedavi eder.
Romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.
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