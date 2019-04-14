Obezite kalp kırıyor

Kalp hastalıkları, 65 yaşını bekliyor. Yaş, cinsiyet ve genetik faktörler, bu hastalığın oluşmasında risk taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem, kalp sağlığını koruyacak önerileri sıralıyor:
Akciğer kanserine neden olan sigara, kalp sağlığını bozuyor. Kalp krizine zemin hazırlıyor.
Diyabet hastaları daha fazla kalp krizi riski taşıyor. Sağlıklı bir kalp için, kan şekeri seviyesine dikkat etmek gerekiyor.
Tuz tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyon, kalbi yoruyor.
Obezite, kalp krizine zemin hazırlıyor. Obeziteden korunmak için balık, sebze ve meyveden zengin beslenmek gerekiyor.
Her gün 30 dakika, haftada 5 gün orta şiddette egzersiz yapmak, kalp sağlığını koruyor.
Akciğer kanserine neden olan sigara, kalp sağlığını bozuyor. Kalp krizine zemin hazırlıyor.
Diyabet hastaları daha fazla kalp krizi riski taşıyor. Sağlıklı bir kalp için, kan şekeri seviyesine dikkat etmek gerekiyor.
Tuz tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyon, kalbi yoruyor.
Obezite, kalp krizine zemin hazırlıyor. Obeziteden korunmak için balık, sebze ve meyveden zengin beslenmek gerekiyor.
Her gün 30 dakika, haftada 5 gün orta şiddette egzersiz yapmak, kalp sağlığını koruyor.
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