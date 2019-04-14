Obezite kalp kırıyor

hastalıkları,Yaş, cinsiyet ve genetikfaktörler, bu hastalığınoluşmasında risk taşıyor.Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Güliz Erdem,önerileri sıralıyor:Akciğer kanserine nedenolan sigara, kalp sağlığınıbozuyor.Diyabet hastaları dahafazla kalp krizi riski taşıyor.Sağlıklı bir kalp için,dikkat etmek gerekiyor.Tuz tüketimine bağlı olarakortaya çıkan hipertansiyon,hazırlıyor. Obezitedenkorunmak için balık,sebze ve meyveden zenginbeslenmek gerekiyor.Her gün 30 dakika, haftada5 günkalp sağlığını koruyor.