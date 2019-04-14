Gaziantep'te yaşayan doğuştan cinsel organı olmayan, rahmi ise iki parçadan oluşan P.Y. (17), her regl olduğu dönem, hastaneye giderek tedavi olması gerekti. Ancak başvurduğu birçok sağlık kuruluşu, kendisine 'anne olamayacaksın' diyerek tedaviye yanaşmadı. Hayata küsen genç kız, son bir şans 5 ay önce Konya'da Ali Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'a başvurdu. Ameliyat için olumlu cevap aldı. Geçtiğimiz hafta 3 saatlik operasyon geçirdi. Kalın bağırsağından alınan parçayla cinsel organ yapıldı. Rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırılmasıyla, tıp literatürüne giren ikinci vaka oldu. Eğer hamile kalırsa dünyada bir ilk olacak.

TELEVİZYONDAN BULDU

P.Y, sevincini şu sözlerle aktardı: Televizyonda Naim hocanın bu tür ameliyatlarını gördük ve buraya geldik. Bana önce 'evlilik şansın yok anne olamazsın' dediler. Şimdi ameliyatımı oldum memnunum. Adet olabiliyorum, çocuğum olacak. Hayalime kavuşuyorum.

2 ay sonra 18 yaşını dolduracak P.Y, nişanlısı Ferdi Damar ile evleneceğini söyledi.