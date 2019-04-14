Güzel kokusu ile gönülleri çalan karanfil, şifa dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açan karanfil, aşk hayatını da renklendiriyor. Cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Diş ağrısını keser.
Ağız kokusunu giderir.
Gaz söktürücüdür.
Bedenin ve zihnin yorgunluğu giderir.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Diş ağrısını keser.
Ağız kokusunu giderir.
Gaz söktürücüdür.
Bedenin ve zihnin yorgunluğu giderir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.