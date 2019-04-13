Sağlıklı bir hayatın yolu doğadan geçiyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan her besin, vücuda ilaç etkisi gösteriyor. Sebzeden meyveye, bakliyattan kuruyemişe kadar her besin grubundan doğru miktarda tüketmek hastalıklara karşı vücudu koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, ezber bozan bilgilerini açıklıyor. Hastalıkların tedavisini destekleyecek 'şifalı' besinleri sıralıyor:
- Sağlık
- 13.04.2019
- Gazete
Prostata 'acı'mayın! Acı biber prostata umut oluyor
Yemeklere lezzet katan acı biber, vücuda güç veriyor. Romatizma ağrılarını gideren bu kırmızı mucize, prostata da umut oluyor. Kanserli hücreleri küçültüyor...
Sağlıklı bir hayatın yolu doğadan geçiyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan her besin, vücuda ilaç etkisi gösteriyor. Sebzeden meyveye, bakliyattan kuruyemişe kadar her besin grubundan doğru miktarda tüketmek hastalıklara karşı vücudu koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, ezber bozan bilgilerini açıklıyor. Hastalıkların tedavisini destekleyecek 'şifalı' besinleri sıralıyor:
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