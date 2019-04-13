bir hayatın yoluToprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan her besin, vücuda ilaç etkisi gösteriyor. Sebzeden meyveye, bakliyattan kuruyemişe kadar her besin grubundan doğru miktarda tüketmek hastalıklara karşı vücudu koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, ezber bozan bilgilerini açıklıyor. Hastalıkların tedavisini destekleyecek 'şifalı' besinleri sıralıyor: