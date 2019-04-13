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Prostata 'acı'mayın! prostata umut oluyor

Yemeklere lezzet katan , vücuda güç veriyor. Romatizma larını gideren bu kırmızı mucize, prostata da umut oluyor. li hücreleri küçültüyor...




Sağlıklı bir hayatın yolu doğadan geçiyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan her besin, vücuda ilaç etkisi gösteriyor. Sebzeden meyveye, bakliyattan kuruyemişe kadar her besin grubundan doğru miktarda tüketmek hastalıklara karşı vücudu koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, ezber bozan bilgilerini açıklıyor. Hastalıkların tedavisini destekleyecek 'şifalı' besinleri sıralıyor:

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