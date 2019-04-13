Pancar suyu böbrek dostu

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrısı ile biliniyor. Doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra bazı besinler, böbrekleri korumada mucize etki gösteriyor. Uzmanlar, böbrek dostu besinleri şöyle sıralıyor:
Karahindiba çayı: İdrar söktürücüdür. Daha fazla tuvalete gitmeyi sağlar ve böbrek taşı oluşumunu engeller.
Pancar suyu: Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler. Taş oluşumunu engeller.
Zencefil çayı: Antioksidan deposu zencefil, vücudu mikroplardan temizler. Çayı, böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.
Isırgan otu: Böbrekleri korur.
Limon suyu: Böbrek taşlarını düşürür.
Kızılcık suyu: Mesane enfeksiyonlarını önler. Böbrek taşına karşı koruma sağlar.
Zerdeçal: Böbrek taşlarını döker.
Karahindiba çayı: İdrar söktürücüdür. Daha fazla tuvalete gitmeyi sağlar ve böbrek taşı oluşumunu engeller.
Pancar suyu: Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler. Taş oluşumunu engeller.
Zencefil çayı: Antioksidan deposu zencefil, vücudu mikroplardan temizler. Çayı, böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.
Isırgan otu: Böbrekleri korur.
Limon suyu: Böbrek taşlarını düşürür.
Kızılcık suyu: Mesane enfeksiyonlarını önler. Böbrek taşına karşı koruma sağlar.
Zerdeçal: Böbrek taşlarını döker.
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