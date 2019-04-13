Pancar suyu böbrek dostu

sık görülen rahatsızlıklardan böbrek taşı, neden olduğuile biliniyor. Doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra bazı besinler, böbrekleri korumada mucize etki gösteriyor.İdrar söktürücüdür. Daha fazla tuvalete gitmeyi sağlar veAntioksidan etkisiyle böbrekleri temizler. Taş oluşumunu engeller.zencefil, vücudu mikroplardan temizler. Çayı, böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.Böbrek taşlarını düşürür.Mesane enfeksiyonlarını önler. Böbrek taşına karşı koruma sağlar.