Afrodizyak nohut

sevilen baklagillerdensağlığa katkı sağlıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor.aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırarak çiftlere mutluluk veriyor.Saçları güçlendirir. Saç dökülmesini engeller.Baş ağrısını dindirir.Bağışıklığı güçlendirir.Enerji ve güç verir.