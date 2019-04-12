Sarımsak hafızayı korusak! İşte hafızayı güçlendiren besinler...

60'lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan ve halk arasında 'unutkanlık' olarak bilinen Alzheimer herkesi tehdit ediyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; sarımsak tüketimi yaşa bağlı gelişen hafıza sorunlarını gideriyor. Uzmanlara göre; çiğ sarımsak yemek, bağırsak sağlığını arttırıp, yaşlılıkta hafızanın keskin kalmasına yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendiren diğer besinler ise şöyle:
NELER YEMELİ
FINDIK: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.
ÜZÜM: Beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunuyor.
YEŞİL ÇAY: Yeşil çay, içindeki flavonoidler sayesinde hafızayı geliştirmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azaltılmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını baskılar.
TURUNÇGİLLER: C vitamininden zengin ve önemli antioksidan özelliğe sahip olan limon, portakal, çilek, mango gibi turunçgiller; beyinde zararlı içeriklerin birikimini önleyerek mükemmel temizleyici ve koruyucu görev görürler.
YABAN MERSINI: Zengin C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.
NELER YAPMALI:
Sigarayı acilen bırakın.
Fazla kilolardan kurtulun.
Hobiyle uğraşın.
Haftada üç gün en az yarımşar saat yürüyün.
Yabancı bir dil öğrenin.
NELER YEMELİ
FINDIK: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.
ÜZÜM: Beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunuyor.
YEŞİL ÇAY: Yeşil çay, içindeki flavonoidler sayesinde hafızayı geliştirmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azaltılmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını baskılar.
TURUNÇGİLLER: C vitamininden zengin ve önemli antioksidan özelliğe sahip olan limon, portakal, çilek, mango gibi turunçgiller; beyinde zararlı içeriklerin birikimini önleyerek mükemmel temizleyici ve koruyucu görev görürler.
YABAN MERSINI: Zengin C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.
NELER YAPMALI:
Sigarayı acilen bırakın.
Fazla kilolardan kurtulun.
Hobiyle uğraşın.
Haftada üç gün en az yarımşar saat yürüyün.
Yabancı bir dil öğrenin.
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