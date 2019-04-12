Bugünkü
Takvim

Sarımsak hafızayı korusak! İşte hafızayı güçlendiren besinler...

’li uzmanlar araştırma yaptı. Mucizevi besin sarımsağın faydalarını anlattı: Unutkanlığı keser. Hafızayı korur. riskini ortadan kaldırır.

Sarımsak hafızayı korusak!
60'lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan ve halk arasında 'unutkanlık' olarak bilinen Alzheimer herkesi tehdit ediyor. 'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; sarımsak tüketimi yaşa bağlı gelişen hafıza sorunlarını gideriyor. Uzmanlara göre; çiğ sarımsak yemek, bağırsak sağlığını arttırıp, yaşlılıkta hafızanın keskin kalmasına yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendiren diğer besinler ise şöyle:

NELER YEMELİ

FINDIK: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve 'ı önler.

ÜZÜM: Beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunuyor.





YEŞİL ÇAY: Yeşil çay, içindeki flavonoidler sayesinde hafızayı geliştirmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azaltılmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını baskılar.

TURUNÇGİLLER: C vitamininden zengin ve önemli antioksidan özelliğe sahip olan limon, portakal, çilek, mango gibi turunçgiller; beyinde zararlı içeriklerin birikimini önleyerek mükemmel temizleyici ve koruyucu görev görürler.

YABAN MERSINI: Zengin C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.




NELER YAPMALI:
Sigarayı acilen bırakın.
Fazla kilolardan kurtulun.
Hobiyle uğraşın.
Haftada üç gün en az yarımşar saat yürüyün.
Yabancı bir dil öğrenin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriSarımsak hafızayı korusak! İşte hafızayı güçlendiren besinler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri