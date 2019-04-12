Kısırlığa börülce

Adet döneminde yaşanan ağrılı sancı ve akıntı gibi kadınsal rahatsızlıkları engeller. Rahimi yenilemede etkili olan börülce yumurtalıkları güçlendirerek kısırlığın önüne geçer. Demir bakımından da güçlü olduğundan kandaki hemoglabin hücrelerin yüzeyini dengeleyerek, kansızlığı önler. Zeytinyağ ile yapılan börülce ise sindirim sorunlarını düzenlemede etkilidir.