Karabiber çiftlerin yüzünü güldürüyor

Mutfakların vazgeçilmezi karabiber şifa dağıtıyor... Sindirimi destekliyor. Hazımsızlığı gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Çiftleri mutlu ediyor. Karabiberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: Astımın doğal ilacıdır. Mide dostudur. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Damar sertliği, yüksek tansiyon, bağırsak iltihabı ve romatizmayı tedavi eder...