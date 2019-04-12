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Karabiber çiftlerin yüzünü güldürüyor

Karabiber çiftlerin yüzünü güldürüyor
Mutfakların vazgeçilmezi karabiber şifa dağıtıyor... Sindirimi destekliyor. Hazımsızlığı gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Çiftleri mutlu ediyor. Karabiberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: Astımın doğal ilacıdır. Mide dostudur. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Damar sertliği, yüksek tansiyon, bağırsak iltihabı ve romatizmayı tedavi eder...

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