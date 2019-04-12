Karabiber çiftlerin yüzünü güldürüyor

Mutfakların vazgeçilmezi karabiber şifa dağıtıyor... Sindirimi destekliyor. Hazımsızlığı gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Çiftleri mutlu ediyor. Karabiberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: Astımın doğal ilacıdır. Mide dostudur. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Damar sertliği, yüksek tansiyon, bağırsak iltihabı ve romatizmayı tedavi eder...
- Sağlık
- 12.04.2019
- Gazete
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