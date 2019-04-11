Portakal baba!

Çiftlerin yaşadığı en ciddi sağlık sorunlarından kısırlık, tüm dünyada yayılıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kısırlık sorunu yaşayan erkeklere şu besinleri öneriyor: t Sebze ve meyve: Ispanak, pırasa, tere, roka, karalahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, sperm kalitesini yükseltir. t C vitamini: Portakal ve limonda bulunan C vitamini çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır. SAKIN TÜKETMEYIN! t Süt: Fazla süt tüketimi, kadınlık hormonu östrojeni artırır. Sperm kalitesini düşürür. t Et: Et ve işlenmiş et ürünleri erkekte kısırlık riskini artırır. Baba olmayı engeller.
- Sağlık
- 11.04.2019
- Gazete
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