Portakal baba!

yaşadığı en ciddi sağlık sorunlarından kısırlık, tüm dünyada yayılıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kısırlık sorunu yaşayan erkeklere şu besinleri öneriyor: t Sebze ve meyve: Ispanak, pırasa, tere, roka, karalahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, sperm kalitesini yükseltir. t C vitamini:bulunan C vitamini çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır. SAKIN TÜKETMEYIN! t Süt: Fazla süt tüketimi, kadınlık hormonu östrojeni artırır.t Et: Et ve işlenmiş et ürünleri erkekte kısırlık riskini artırır. Baba olmayı engeller.