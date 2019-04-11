Sağlıklı bir hayatın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Doğanın bize sunduğu besinler, mucize etkisiyle hastalıklara karşı koruma sağlıyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor... Kitapları, tüm dünyada en çok satanlar listesinde bulunan ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, besinlerin tedavi edici gücünü açıklıyor. 'İlaçlar, zaman içerisinde vücuda zarar verir. Besinler ise ilaçlardan daha şifalıdır' diyor. Vücudumuzun karbonhidrattan proteine, yağdan vitamine kadar pek çok besine ihtiyacı olduğunu söyleyen Dyt. Grotto, mutfaktan eksik edilmemesi gereken besinleri sıralıyor...
- Sağlık
- 11.04.2019
- Gazete
Hastalıkların tedavisi mutfaktan geçer! “Her gün bir armut yiyin”
Hastalıkların tedavisi, mutfaktan geçiyor. Dyt. Dr. David Grotto, besinlerin iyileştirici gücünü açıklıyor. “Her gün bir armut yiyin” diyor.
Sağlıklı bir hayatın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Doğanın bize sunduğu besinler, mucize etkisiyle hastalıklara karşı koruma sağlıyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor... Kitapları, tüm dünyada en çok satanlar listesinde bulunan ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, besinlerin tedavi edici gücünü açıklıyor. 'İlaçlar, zaman içerisinde vücuda zarar verir. Besinler ise ilaçlardan daha şifalıdır' diyor. Vücudumuzun karbonhidrattan proteine, yağdan vitamine kadar pek çok besine ihtiyacı olduğunu söyleyen Dyt. Grotto, mutfaktan eksik edilmemesi gereken besinleri sıralıyor...
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