Hastalıkların tedavisi mutfaktan geçer! “Her gün bir armut yiyin”

bir hayatın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Doğanın bize sunduğu besinler, mucize etkisiyle hastalıklara karşı koruma sağlıyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor... Kitapları, tüm dünyada en çok satanlar listesinde bulunanbesinlerin tedavi edici gücünü açıklıyor. 'İlaçlar, zaman içerisinde vücuda zarar verir. Besinler ise ilaçlardan daha şifalıdır' diyor. Vücudumuzun karbonhidrattan proteine, yağdan vitamine kadar pek çok besine ihtiyacı olduğunu söyleyen Dyt. Grotto, mutfaktan eksik edilmemesi gereken besinleri sıralıyor...