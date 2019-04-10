Köpekler içgüdüleri ile hastalıkları erken dönemde hissedebiliyor

Can dostlarımız, içgüdüleri ile hastalıkları da erken dönemde hissedebiliyor. ABD Florida'da yapılan araştırmaya göre köpekler, koklayarak kanseri yüzde 97 oranında teşhis edebiliyor.
Çalışmada, köpeklerin akciğer kanserini 96.7 oranında doğru keşfettiğini belirten bilim adamları bu araştırmada ile çağın vebasının erken teşhisinin kolaylaşacağını vurguluyor. Bilim adamları şimdi, köpeklerin etkin olduğu kanser tarama testlerini tasarlamayı planlıyor.
Çalışmada, köpeklerin akciğer kanserini 96.7 oranında doğru keşfettiğini belirten bilim adamları bu araştırmada ile çağın vebasının erken teşhisinin kolaylaşacağını vurguluyor. Bilim adamları şimdi, köpeklerin etkin olduğu kanser tarama testlerini tasarlamayı planlıyor.
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