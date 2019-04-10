Çilek aşkına

gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alanİçerdiği vitamin ve mineraller ileAşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyleSperm miktarını yükseltiyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.Kanı temizler.İdrar söktürücüdür.Karaciğeri güçlendirir.