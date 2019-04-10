Çilek aşkına

Baharın gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan çilek, mutluluk veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudu güçlendiriyor. Aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm miktarını yükseltiyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir.
Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir.
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