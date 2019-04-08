Vücudunuza baharı getirin

ayları; halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk ve uyuma isteğini beraberinde getiriyor.denilen bu şikayetlerden korunmada, şu besinler mucize yaratıyor:KİVİ: Günde bir adet tüketmek enerji verir. Metabolizmayı hızlandırır.HAVUÇ: Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği bitirir.ARMUT: Antioksidandır. Kan şekerini dengeler. Enerji verir. Günde bir adet tüketin.MAYDANOZ: Bağışıklığı güçlendirir. Vücuda enerji verir.CEVİZ: Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.YOĞURT: Bağışıklığı güçlendirir. Enerji verir.ISPANAK: Ödem atar. Vücuda direnç verir. Haftada 2 kez tüketin.