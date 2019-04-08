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Vücudunuza baharı getirin

Vücudunuza baharı getirin
Bahar ayları; halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk ve uyuma isteğini beraberinde getiriyor. 'Bahar yorgunluğu' denilen bu şikayetlerden korunmada, şu besinler mucize yaratıyor:

KİVİ: Günde bir adet tüketmek enerji verir. Metabolizmayı hızlandırır.

HAVUÇ: Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği bitirir.

ARMUT: Antioksidandır. Kan şekerini dengeler. Enerji verir. Günde bir adet tüketin.

MAYDANOZ: Bağışıklığı güçlendirir. Vücuda enerji verir.

CEVİZ: Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

YOĞURT: Bağışıklığı güçlendirir. Enerji verir.

ISPANAK: Ödem atar. Vücuda direnç verir. Haftada 2 kez tüketin.

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