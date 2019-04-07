Büyük göbek tansiyon demek

Fazla kilolar, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, karın bölgesindeki yağlanmanın ciddi hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Bel çevresinin erkeklerde 102 santimetre, kadınlarda ise 88 santimetreyi geçmesinin bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Dyt. Uysal, "Bel çevresindeki yağlanma kardiovasküler hastalıklar ve kolon kanseri için risk faktörüdür" diyor. Bu hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı öneriyor.