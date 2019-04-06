Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle dikkat çeken şerbetçiotu, hastalıklara savaş açıyor. ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre şerbetçiotu, kansere meydan okuyor. Özellikle karaciğer ve kolon kanserine karşı koruma sağlıyor. Sindirimi hızlandırıyor. İdrar söktürücü etki gösteriyor.
- Sağlık
- 06.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.