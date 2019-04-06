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Şerbetçiotu, kolon ine savaş açıyor

Kolon kanserinin ilacı şerbetçiotu
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle dikkat çeken şerbetçiotu, hastalıklara savaş açıyor. ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre şerbetçiotu, kansere meydan okuyor. Özellikle karaciğer ve kolon ine karşı koruma sağlıyor. Sindirimi hızlandırıyor. İdrar söktürücü etki gösteriyor.

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