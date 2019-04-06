İşte kalbi koruyan 10 besin

Aşık olduğunda heyecanlandığında hızla çarpan kalbin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Kalp damar hastalıkları her yıl 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hareketsizlik, obezite, sigara ve alkol bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan kalp sağlığını korumada beslenme alışkanlıklarının önemine değiniyor.

Zeytinyağı veya fındık yağı gibi faydalı yağların tüketilmesini öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, lifli besinlere sofrada yer açılmasını tavsiye ediyor. "Günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon da sebze tüketin. Nohut, kuru fasulye, mercimek ve barbunya yiyin" önerisinde bulunuyor. Kalbi koruyan 10 besini sıralıyor:

SOMON BALIĞI: İçerdiği Omega-3 ile kalp atımını düzenler. Damar tıkanıklığını önler.

CEVİZ, FINDIK, FISTIK: İçerdiği faydalı yağlar ile kalp hastalığı riskini azaltır.

ÜZÜMSÜ MEYVELER: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek, kalp dostudur. Tansiyonu düşürür.

YULAF: Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

KURU BAKLAGILLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek kalp krizinden korur.

YEŞIL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak ve brokoli kalp için en faydalı besinlerdir.

TURUNÇGILLER: Portakal, mandalina, papaya ve ananas pıhtılaşmayı önler. Krizden korur.

DOMATES: Kalp krizini önler. Kötü kolesterolü düşürür.