Türkiye'deki erkeklerde akciğer, prostat ve kolorektal; kadınlarda ise meme, tiroit ve kolorektal kanseri ilk üç sırada yer alıyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, kansere yakalanma hızının daha da artacağını, erken tanının ise kanser tedavisinde başarının en temel anahtarı olduğunu söylüyor...



DOĞAL BESLENİN...

Prof. Dr. Türken, kanser rakamlarındaki artışı ise şu temel nedenlere bağlıyor: Doğal beslenmeden uzaklaşılarak katkı maddeli gıdaların tercih edilmesi... Hareketsiz yaşam tarzı... Hava ve çevre kirliliği... Sigara... Peki ne yapmak lazım?



Sağlıklı beslenin. Katkı maddeli yiyeceklerden uzak durun.

Obezite kanser ile yakından ilişkilidir. Her gün düzenli egzersiz yapın.

Fazla kilolardan kurtulun.

Sigarayı bırakın. Araştırmalara göre elektronik sigara kullanımı da riskli.

Güneşin zararlı ışınlarından korunun.

Uyku düzenine dikkat edin.

Alkol kullanmayın...







STRES KANSER YAPAR MI?

Evhamlı, kaygılı, duygusal kişiler daha çok mu kanser oluyor? "Doğrudan stresle ilişkilendirmek doğru olmayabilir. Ama stres, eşlik eden faktörlerden bir tanesi. Tek başına stres, kanser yapar demek de doğru değil." Obezite ile kanser arasında ilişki var mı? "Kesinlikle! Özellikle meme, bağırsak ve rahim kanserlerinde obezite bir risk faktörü..."









DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR

Şeker, kanseri artırır mı? "Şekerin doğrudan kansere yol açtığı, ispatlanmış bir bilgi değil. Ancak aşırı şekerli gıdalarla beslenme; kalp ve damar hastalıkları ile diyabete zemin hazırlıyor."



Kanser bulaşır mı? "Karaciğer kanseri Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarından sonra gelişebiliyor. Bu hastalıklar bulaşıcı. Ancak yine de kanser bulaşıcı bir hastalık diyemeyiz."



Hareketsizlik kanser riskini artırır mı? "Son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki düzenli egzersiz kanserde de koruyucu faktör."



Kanser tarihe karışır mı? "Tarihe karışmayacak tabii ki. Beslenme tarzı, risk faktörleri devam ettiği sürece karışmayacak. Ama çok kolay tedavi edilir bir hastalık olacak."