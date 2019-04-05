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Badem saçları besliyor

Badem saçları besliyor
Badem, saç uzamasında önemli rol oynuyor. E vitamini ve biotin zengini badem, saçlarınızın güçlenmesine yardımcı oluyor ve saç derinizi besliyor. bir avuç bademi öğlen yemeğinde salatanıza serpiştirin veya öğün aralarında tüketin. Ayrıca süzme yoğurt, ıspanak ve yumurta da saçlara iyi geliyor.

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