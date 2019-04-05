Badem saçları besliyor

Badem, saç uzamasında önemli rol oynuyor. E vitamini ve biotin zengini badem, saçlarınızın güçlenmesine yardımcı oluyor ve saç derinizi besliyor. Küçük bir avuç bademi öğlen yemeğinde salatanıza serpiştirin veya öğün aralarında tüketin. Ayrıca süzme yoğurt, ıspanak ve yumurta da saçlara iyi geliyor.
- Sağlık
- 05.04.2019
- Gazete
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